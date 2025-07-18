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المرأة

بفستان قصير مكشوف الصدر.. ابنة ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق تلفت الأنظار في لوك مميّز

Lebanon 24
18-07-2025 | 07:41
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شاركت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، جمهورها عبر خاصية الستوري على حسابها في إنستغرام، بصورة جديدة لابنتها خطفت فيها الأنظار بجمالها وأناقتها.
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وظهرت نور وهي ترتدي فستاناً أبيض قصيراً، بدت فيه في غاية الرقي والجاذبية، ما أثار إعجاب المتابعين الذين عبّروا عن دهشتهم من مدى التغيير في شكلها ونضوج ملامحها.
انهالت التعليقات بسرعة على الصورة، وكتب البعض: “كبرت وصارت نسخة عن أمها!”.
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