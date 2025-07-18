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المرأة

بابتسامة.. هنا الزاهد تكشف حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد حاتم (فيديو)

Lebanon 24
18-07-2025 | 14:00
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أحدثت الفنانة هنا الزاهد جدلاً واسعاً مؤخراً بسبب تزامن عرض ثلاثة أفلام لها في دور العرض السينمائية، إلى جانب حديثها عن علاقتها بالفنان أحمد حاتم وشائعات تقديمها لفوازير رمضان في المستقبل.
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وفي لقاء حصري مع "فوشيا"، أوضحت هنا الزاهد تفاصيل مشاركتها في الأفلام الثلاثة، مؤكدة أن تواجدها في فيلم "المشروع إكس" كان بدور ضيفة شرف فقط، وأن فيلم "ري ستارت" كان من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر، لكنه تأجل، بينما تم طرح فيلم "الشاطر" في الوقت الحالي. واعتبرت أن تزامن عرض هذه الأعمال كان مجرد صدفة.

وعن علاقاتها الشخصية، نفت هنا الزاهد ارتباطها بالفنان أحمد حاتم، مؤكدة أنه صديق فقط، وقالت بابتسامة: "أنا غير مرتبطة حالياً، وربنا يكرم".
 
 



أما بشأن الأنباء التي ترددت عن احتمال تقديمها لفوازير رمضان، رفضت الفكرة، معتبرة أن شريهان أبدعت في هذا المجال وأغلقت الباب أمام غيرها، وتساءلت: "من يستطيع تقديم الفوازير بعد شريهان؟". (فوشيا)
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