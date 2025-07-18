بابتسامة.. هنا الزاهد تكشف حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد حاتم (فيديو)

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أحدثت الفنانة جدلاً واسعاً مؤخراً بسبب تزامن عرض ثلاثة أفلام لها في دور السينمائية، إلى جانب حديثها عن علاقتها بالفنان وشائعات تقديمها لفوازير في .وفي لقاء حصري مع "فوشيا"، أوضحت هنا تفاصيل مشاركتها في الأفلام الثلاثة، مؤكدة أن تواجدها في فيلم "المشروع إكس" كان بدور ضيفة شرف فقط، وأن فيلم "ري ستارت" كان من المقرر عرضه في موسم ، لكنه تأجل، بينما تم طرح فيلم "الشاطر" في الوقت الحالي. واعتبرت أن تزامن عرض هذه الأعمال كان مجرد صدفة.وعن علاقاتها الشخصية، نفت هنا الزاهد ارتباطها بالفنان أحمد ، مؤكدة أنه صديق فقط، وقالت بابتسامة: "أنا غير مرتبطة حالياً، وربنا يكرم".