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المرأة
بالفيديو: فنانة قديرة تبكي في أحدث إطلالة لها برفقة ابنتها
Lebanon 24
18-07-2025
|
16:00
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في لحظات مؤثرة، أطلت الفنانة القديرة مشيرة
إسماعيل
ضيفة على برنامج "معكم
منى الشاذلي
"، حيث استقبلها الجمهور بتصفيق حار وحفاوة كبيرة استمرت لعدة دقائق، ما دفعها إلى البكاء تأثرًا، قائلةً بعد أن هدأ التصفيق: "أشكركم جدًا... وعلى رأسي. أنا اتخضيت من الاستقبال الجميل".
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اللقاء حمل الكثير من الذكريات واللحظات الخاصة، حيث استرجعت مشيرة إسماعيل أيام تألقها في الفرقة القومية للفنون الشعبية، وأدّت على الهواء جزءًا من استعراضها الشهير "البمبوطية"، وسط تفاعل لافت من الجمهور.
كما تحدّثت عن بداياتها الفنية وعلاقاتها في الوسط الثقافي، قائلة: "كنت أعرف أستاذ لويس جريس، وكنت أروح لهم البيت هو ومدام
سناء جميل
، وكمان رؤوف توفيق وحسن فؤاد… كل دول كانوا أصحابي".
وكانت المفاجأة حضور ابنتها مشيرة
على الحجار
، التي خطفت الأنظار بخفة دمها وعفويتها، خاصة أن ظهورها الإعلامي نادر ولا تنشط على
مواقع التواصل الاجتماعي
، ما جعل لحظة لقائها بالجمهور لحظة دافئة ومميزة. (سيدتي)
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