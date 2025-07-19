مايا رعيدي تنشر صورة مع نادين نجيم وتعلق على إطلالتها في زفاف نجل إيلي صعب

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نشرت السابقة صورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام ظهرت فيها برفقة الممثلة .أرفقت رعيدي الصورة بتعليق عفوي جاء فيه: “Gorgeous”.في الوقت نفسه، لفتت مايا الأنظار مساء أمس خلال حضورها حفل زفاف ابن المصمم العالمي ، حيث أطلت بفستان طويل باللون الزيتي، بقصة أنيقة، ونسّقته مع مكياج خفيف وتسريحة ناعمة.