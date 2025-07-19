Advertisement

المرأة

مايا رعيدي تنشر صورة مع نادين نجيم وتعلق على إطلالتها في زفاف نجل إيلي صعب

Lebanon 24
19-07-2025 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1393870-638885330652361050.png
Doc-P-1393870-638885330652361050.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي صورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام ظهرت فيها برفقة الممثلة نادين نسيب نجيم.
Advertisement
أرفقت رعيدي الصورة بتعليق عفوي جاء فيه: “Gorgeous”.
في الوقت نفسه، لفتت مايا الأنظار مساء أمس خلال حضورها حفل زفاف ابن المصمم العالمي إيلي صعب، حيث أطلت بفستان طويل باللون الزيتي، بقصة أنيقة، ونسّقته مع مكياج خفيف وتسريحة ناعمة.
 
مواضيع ذات صلة
على أنغام أغنية "عالعين موليتين"... نادين نسيب نجيم ترقص وتتمايل في زفاف نجل إيلي صعب (فيديو)
lebanon 24
19/07/2025 19:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الممثلة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل تحضر زفاف نجل إيلي صعب... شاهدوا إطلالتها (فيديو)
lebanon 24
19/07/2025 19:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وائل كفوري في زفاف نجل إيلي صعب ويُبارك للعروسين... شاهدوا إطلالته (فيديو)
lebanon 24
19/07/2025 19:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب عن وسائل الإعلام.. جوليا بطرس تتألق بحفل زفاف ابن ايلي صعب شاهدوا إطلالتها (فيديو)
lebanon 24
19/07/2025 19:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:46 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:00 | 2025-07-19
09:46 | 2025-07-19
06:00 | 2025-07-19
05:42 | 2025-07-19
03:40 | 2025-07-19
02:41 | 2025-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24