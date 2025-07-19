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المرأة
ممثلة لبنانية شهيرة تطل بفستان أبيض والجمهور يتغزّل بها (صور)
Lebanon 24
19-07-2025
|
09:46
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شاركت الممثلة ريان الحركة صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، خلال تواجدها في الطبيعة، حيث ظهرت وهي ترتدي فستانًا أبيض طويلًا
بدت الصور طبيعية وبعيدة عن التكلّف، حيث اختارت الممثلة مكياجًا ناعمًا وتسريحة شعر بسيطة، ما أضفى على الإطلالة طابعًا نقيًا وهادئًا، انعكس في التعليقات التي انهالت فور نشر الصور.
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