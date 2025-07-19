كارول سماحة تُحيي سهرة فنية في بيروت مساء اليوم

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تحيى النجمة حفلا غنائيا فى ، اليوم السبت، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن في .أحيت مؤخرا كارول ليلتين استثنائيتين فى فى Concertgebouw، بدعوة خاصة من ، حيث كانت كارول أول فنانة عربية تتم دعوتها مرتين لهذا الحدث الثقافى والفنى وخصوصا بمهرجان Souk Amsterdam Arabic Festival.وعادت كارول سماحة لتلتقى بالجمهور العربى والهولندى والأوروبى فى حفلتين مليئتين بالمفاجآت، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بما فى ذلك من ألبومها الأخير "مختلفة"، بمرافقة الأوركسترا . (اليوم السابع)