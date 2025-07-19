28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
كارول سماحة تُحيي سهرة فنية في بيروت مساء اليوم
Lebanon 24
19-07-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحيى النجمة
كارول سماحة
حفلا غنائيا فى
لبنان
، اليوم السبت، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن في
موسم الصيف
.
Advertisement
أحيت مؤخرا كارول
سماحة
ليلتين استثنائيتين فى
هولندا
فى Concertgebouw، بدعوة خاصة من
إدارة المهرجان
، حيث كانت كارول أول فنانة عربية تتم دعوتها مرتين لهذا الحدث الثقافى والفنى
الفريد
وخصوصا بمهرجان Souk Amsterdam Arabic Festival.
وعادت كارول سماحة لتلتقى بالجمهور العربى والهولندى والأوروبى فى حفلتين مليئتين بالمفاجآت، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بما فى ذلك من ألبومها الأخير "مختلفة"، بمرافقة الأوركسترا
الهولندية
. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
كارول سماحة تنشر صورة برفقة إبنتها تالا... شاهدوها
Lebanon 24
كارول سماحة تنشر صورة برفقة إبنتها تالا... شاهدوها
20/07/2025 08:05:12
20/07/2025 08:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"صدى" على مسرح كازينو لبنان: أمسية موسيقية تُحيي الحكمة وتغنّي التراث
Lebanon 24
"صدى" على مسرح كازينو لبنان: أمسية موسيقية تُحيي الحكمة وتغنّي التراث
20/07/2025 08:05:12
20/07/2025 08:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسية موسيقية في الكنيسة الأرمنية الإنجيلية - بيروت أحيتها الأوركسترا اللبنانية للموسيقى الشرق - عربية
Lebanon 24
أمسية موسيقية في الكنيسة الأرمنية الإنجيلية - بيروت أحيتها الأوركسترا اللبنانية للموسيقى الشرق - عربية
20/07/2025 08:05:12
20/07/2025 08:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سيعود من روما إلى بيروت مساء اليوم بدلاً من صباح غد بسبب المستجدات الراهنة (الجديد)
Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سيعود من روما إلى بيروت مساء اليوم بدلاً من صباح غد بسبب المستجدات الراهنة (الجديد)
20/07/2025 08:05:12
20/07/2025 08:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
البوتوكس ليس آمنًا دائماً.. مخاطر قد تهدد صحة النساء
Lebanon 24
البوتوكس ليس آمنًا دائماً.. مخاطر قد تهدد صحة النساء
23:00 | 2025-07-19
19/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاعل واسع مع منشور غامض للفنانة وفاء عامر
Lebanon 24
تفاعل واسع مع منشور غامض للفنانة وفاء عامر
15:00 | 2025-07-19
19/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تطل بفستان أبيض والجمهور يتغزّل بها (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تطل بفستان أبيض والجمهور يتغزّل بها (صور)
09:46 | 2025-07-19
19/07/2025 09:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا رعيدي تنشر صورة مع نادين نجيم وتعلق على إطلالتها في زفاف نجل إيلي صعب
Lebanon 24
مايا رعيدي تنشر صورة مع نادين نجيم وتعلق على إطلالتها في زفاف نجل إيلي صعب
07:40 | 2025-07-19
19/07/2025 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء يحددون السن المناسب لاستخدام الكريم المضاد لترهل البشرة
Lebanon 24
خبراء يحددون السن المناسب لاستخدام الكريم المضاد لترهل البشرة
06:00 | 2025-07-19
19/07/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
Lebanon 24
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
03:40 | 2025-07-19
19/07/2025 03:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
Lebanon 24
600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
04:15 | 2025-07-19
19/07/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
09:00 | 2025-07-19
19/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
13:20 | 2025-07-19
19/07/2025 01:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. هذا ما يتحضر له "حزب الله"!
Lebanon 24
معلومات.. هذا ما يتحضر له "حزب الله"!
13:10 | 2025-07-19
19/07/2025 01:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
23:00 | 2025-07-19
البوتوكس ليس آمنًا دائماً.. مخاطر قد تهدد صحة النساء
15:00 | 2025-07-19
تفاعل واسع مع منشور غامض للفنانة وفاء عامر
09:46 | 2025-07-19
ممثلة لبنانية شهيرة تطل بفستان أبيض والجمهور يتغزّل بها (صور)
07:40 | 2025-07-19
مايا رعيدي تنشر صورة مع نادين نجيم وتعلق على إطلالتها في زفاف نجل إيلي صعب
06:00 | 2025-07-19
خبراء يحددون السن المناسب لاستخدام الكريم المضاد لترهل البشرة
05:42 | 2025-07-19
عكس المعتاد والتقاليد... زين قطامي تحمل ورودًا اصطناعية في حفل زفافها (صور)
فيديو
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
20/07/2025 08:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
20/07/2025 08:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
20/07/2025 08:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24