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المرأة

كارول سماحة تُحيي سهرة فنية في بيروت مساء اليوم

Lebanon 24
19-07-2025 | 12:00
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تحيى النجمة كارول سماحة حفلا غنائيا فى لبنان، اليوم السبت، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن في موسم الصيف.
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أحيت مؤخرا كارول سماحة ليلتين استثنائيتين فى هولندا فى Concertgebouw، بدعوة خاصة من إدارة المهرجان، حيث كانت كارول أول فنانة عربية تتم دعوتها مرتين لهذا الحدث الثقافى والفنى الفريد وخصوصا بمهرجان Souk Amsterdam Arabic Festival.

وعادت كارول سماحة لتلتقى بالجمهور العربى والهولندى والأوروبى فى حفلتين مليئتين بالمفاجآت، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بما فى ذلك من ألبومها الأخير "مختلفة"، بمرافقة الأوركسترا الهولندية. (اليوم السابع)
 
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