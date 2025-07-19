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المرأة
تفاعل واسع مع منشور غامض للفنانة وفاء عامر
Lebanon 24
19-07-2025
|
15:00
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نشرت الفنانة
وفاء عامر
، على حسابها الخاص بـ"
فيسبوك
" صورة جديدة لها، أرفقتها برسالة غامضة عن الرضا بالحال حتى ولو رأى الناس عكس ذلك.
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وكتبت وفاء معلقة على الصورة قائلة: "اللي بيرضى، بيشوف النعمة حتى في الحاجة اللي الناس شايفاها نقمة".
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها بين من أيد كلامها وآخرين تساءلوا عن أسباب هذه الرسالة وهل هناك شيء تعتبره نعمة ويراه من حولها العكس.
(لها)
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