بالصور... نادين الراسي ترقص مع زوجها السابق

نشر إبن ، فيديو عبر خاصيّة " " عبر حسابه على " "، لوالديه، وهما يرقصان معاً.

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وعلّق مارك على الفيديو قائلاً: "في هذا الفيديو، أرى الناس الذين أعطوني كلّ شيء. في حضورهم، أشعر أنني أملك العالم".

أمّا نادين، فعلّقت على الفيديو بالقول: "الله يبارك ابني، انت عالمنا".