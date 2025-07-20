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المرأة
بالصور... نادين الراسي ترقص مع زوجها السابق
Lebanon 24
20-07-2025
|
07:27
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نشر
مارك حدشيتي
إبن
الممثلة نادين
الراسي
، فيديو عبر خاصيّة "
ستوري
" عبر حسابه على "
انستغرام
"، لوالديه، وهما يرقصان معاً.
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وعلّق مارك على الفيديو قائلاً: "في هذا الفيديو، أرى الناس الذين أعطوني كلّ شيء. في حضورهم، أشعر أنني أملك العالم".
أمّا نادين، فعلّقت على الفيديو بالقول: "الله يبارك ابني، انت عالمنا".
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