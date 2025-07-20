Advertisement

المرأة

بالصور... نادين الراسي ترقص مع زوجها السابق

Lebanon 24
20-07-2025 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1394171-638886187149191445.png
Doc-P-1394171-638886187149191445.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر مارك حدشيتي إبن الممثلة نادين الراسي، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، لوالديه، وهما يرقصان معاً.
Advertisement
 
 
وعلّق مارك على الفيديو قائلاً: "في هذا الفيديو، أرى الناس الذين أعطوني كلّ شيء. في حضورهم، أشعر أنني أملك العالم".
 
 
أمّا نادين، فعلّقت على الفيديو بالقول: "الله يبارك ابني، انت عالمنا".
  
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
نادين الراسي: "طلعت براسي بسيطة"
lebanon 24
20/07/2025 17:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... نادين الراسي: "هيدي آخر أعياد مع ولادي كارل ومارسيل"
lebanon 24
20/07/2025 17:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نادين الراسي وورد الخال ترقصان بحماس رافعتين أعلام لبنان.. شاهدوا الفيديو
lebanon 24
20/07/2025 17:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تحدثت نادين الراسي عن الموت؟
lebanon 24
20/07/2025 17:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:45 | 2025-07-20
05:30 | 2025-07-20
05:00 | 2025-07-20
03:02 | 2025-07-20
02:28 | 2025-07-20
23:00 | 2025-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24