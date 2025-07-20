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المرأة

بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب "فنانة كبيرة" عن 61 عاماً

Lebanon 24
20-07-2025 | 08:45
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أعلنت وكيلة الأعمال تيريز سيديل، عن وفاة مغنية الأوبرا الفرنسية - الإسبانية بياتريس أوريا مونزون عن 61 عاماً،  بعد صراع طويل مع المرض.
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وقالت سيديل إنّ "بياتريس كانت فنانة كبيرة وخصوصاً في دور كارمن، وهي من الطراز الرفيع وصريحة جدًّا، وصادقة جدًّا، ومحبوبة جدًّا". (ارم نيوز)
 
 
 
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