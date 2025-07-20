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المرأة

قرار مفاجىء من ممثلة سوريّة معروفة جدّاً... إليكم ما أعلنته قبل قليل

Lebanon 24
20-07-2025 | 10:35
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 فاجأت الممثلة دانا مرديني متابعيها على "انستغرام"، بإعلانها إعتزال التمثيل في مجال التلفزيون.
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وقالت مرديني: "أعلن إعتزالي كممثلة في مجال التلفزيون، لن أعمل بعد الآن في مجال التلفزيون".
 
 
 
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