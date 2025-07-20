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المرأة
قرار مفاجىء من ممثلة سوريّة معروفة جدّاً... إليكم ما أعلنته قبل قليل
Lebanon 24
20-07-2025
|
10:35
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فاجأت الممثلة
دانا مرديني
متابعيها على "
انستغرام
"، بإعلانها إعتزال التمثيل في مجال التلفزيون.
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وقالت مرديني: "أعلن إعتزالي كممثلة في مجال التلفزيون، لن أعمل بعد الآن في مجال التلفزيون".
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