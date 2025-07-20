قرار مفاجىء من ممثلة سوريّة معروفة جدّاً... إليكم ما أعلنته قبل قليل

فاجأت الممثلة متابعيها على " "، بإعلانها إعتزال التمثيل في مجال التلفزيون.

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وقالت مرديني: "أعلن إعتزالي كممثلة في مجال التلفزيون، لن أعمل بعد الآن في مجال التلفزيون".