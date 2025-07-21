صبية وجميلة.. "حماة" ابن المصمم ايلي صعب تسرق الأضواء في زفافه الأسطوري تعرّفوا إليها (صور)

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ضجت ومواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات من الزفاف الأسطوري لإبن المصمم ، سيليو والحسناء .وامتد الزفاف على مدى 3 أيام بحضور حشد كبير من المشاهير اللبنانيين والعرب والأجانب.وإضافة إلى إطلالات العروس الراقية، لفتت والدتها الأنظار بجمالها.وانتشرت صور لوالدة زين حيث بدت صبية وتُضاهيها .