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المرأة

صبية وجميلة.. "حماة" ابن المصمم ايلي صعب تسرق الأضواء في زفافه الأسطوري تعرّفوا إليها (صور)

Lebanon 24
21-07-2025 | 02:23
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ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات من الزفاف الأسطوري لإبن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، سيليو والحسناء الأردنية زين قطامي.
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وامتد الزفاف على مدى 3 أيام بحضور حشد كبير من المشاهير اللبنانيين والعرب والأجانب.

وإضافة إلى إطلالات العروس الراقية، لفتت والدتها الأنظار بجمالها.

وانتشرت صور لوالدة زين حيث بدت صبية وتُضاهيها جمالا.
 
 
 
 
كما انتشرت صور لشقيقتيها وهما أيضا يتمتعان بجمال عربي مميز.  
 
 
 
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