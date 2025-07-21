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المرأة
صبية وجميلة.. "حماة" ابن المصمم ايلي صعب تسرق الأضواء في زفافه الأسطوري تعرّفوا إليها (صور)
Lebanon 24
21-07-2025
|
02:23
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ضجت
وسائل الإعلام
ومواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات من الزفاف الأسطوري لإبن المصمم
اللبناني العالمي
ايلي صعب
، سيليو والحسناء
الأردنية
زين قطامي
.
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وامتد الزفاف على مدى 3 أيام بحضور حشد كبير من المشاهير اللبنانيين والعرب والأجانب.
وإضافة إلى إطلالات العروس الراقية، لفتت والدتها الأنظار بجمالها.
وانتشرت صور لوالدة زين حيث بدت صبية وتُضاهيها
جمالا
.
كما انتشرت صور لشقيقتيها وهما أيضا يتمتعان بجمال عربي مميز.
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