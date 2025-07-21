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المرأة

خرجت مؤخرا من السجن.. الإعلامية فجر السعيد تتخذ هذه الإجراءات (صورة)

Lebanon 24
21-07-2025 | 02:53
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أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عزمها اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يسيء إليها أو يمسّ بكرامتها وسمعتها داخل الكويت أو خارجها، مؤكدة تمسكها بحقها القانوني والدستوري في التصدي لكل التعديات التي تطالها، وذلك بعد أيام قليلة على خروجها من السجن. 
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ونشرت الاعلامية الكويتية عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" بياناً صادراً عن مجموعة "ركاز" القانونية، التي تمثلها قانونياً جاء فيه أن المجموعة باشرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعدى على الموكلة فجر السعيد بالإساءة أو التشهير أو المساس بمكانتها الإعلامية.

وأكد البيان أن المجموعة ترصد جميع المخالفات التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي إساءة تُرصد، حرصًا على كرامة موكلتهم وصوناً لحقوقها، مشددين على أن فجر تحترم مبدأ حرية التعبير المكفولة بموجب الدستور والقانون، لكن هذه الحرية لا تعني المساس بالكرامات أو النيل من الأشخاص تحت ذريعة إبداء الرأي.
 
 

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