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المرأة
ظهور نادر لـ ابن نبيلة عواد.. شاهدوا كيف أصبح
Lebanon 24
21-07-2025
|
05:25
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شاركت الإعلامية
نبيلة عواد
جمهورها على
مواقع التواصل الاجتماعي
بصورة مؤثرة لطفلها المولود حديثاً، "عمر".
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وقد أرفقت
عواد
الصورة بتعليق كشفت فيه عن معاناتها مع قلة النوم، حيث أوضحت أنها التقطت الصورة عند الساعة الخامسة فجراً، في لحظة تعب وحنان معاً.
وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن تعاطفهم مع نبيلة، ودعمهم لها في مرحلة الأمومة الجديدة.
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