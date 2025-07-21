ظهور نادر لـ ابن نبيلة عواد.. شاهدوا كيف أصبح

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شاركت الإعلامية جمهورها على بصورة مؤثرة لطفلها المولود حديثاً، "عمر".وقد أرفقت الصورة بتعليق كشفت فيه عن معاناتها مع قلة النوم، حيث أوضحت أنها التقطت الصورة عند الساعة الخامسة فجراً، في لحظة تعب وحنان معاً.وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن تعاطفهم مع نبيلة، ودعمهم لها في مرحلة الأمومة الجديدة.