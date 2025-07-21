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المرأة

رابعة الزيات بإطلالة لافتة برفقة ابنها علي.. والشبه بينهما يثير الإعجاب (صورة)

Lebanon 24
21-07-2025 | 06:30
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شاركت الإعلامية رابعة الزيات متابعيها عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام صورة جديدة جمعتها بابنها "علي"، خلال تواجدهما في أحد مطاعم بيروت لتناول الغداء.
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وقد لفتت الصورة الأنظار بشكل كبير، وأُعجب الجمهور بجمال علي اللافت، وتحديدًا نسبة الشبه الكبيرة بينه وبين والدته.
ظهرت رابعة في الصورة بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت طقمًا أزرق أنيقًا، مع مكياج قوي أضفى لمسة من الجاذبية على إطلالتها. 
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