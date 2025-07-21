رابعة الزيات بإطلالة لافتة برفقة ابنها علي.. والشبه بينهما يثير الإعجاب (صورة)

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شاركت الإعلامية متابعيها عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام صورة جديدة جمعتها بابنها "علي"، خلال تواجدهما في أحد مطاعم لتناول الغداء.وقد لفتت الصورة الأنظار بشكل كبير، وأُعجب الجمهور بجمال علي اللافت، وتحديدًا نسبة الشبه الكبيرة بينه وبين والدته.ظهرت في الصورة بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت طقمًا أزرق أنيقًا، مع مكياج قوي أضفى لمسة من الجاذبية على إطلالتها.