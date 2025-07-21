27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
20
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
فنانة تكشف عن مواصفات فتى أحلامها.. هل سترتدي فستان الزفاف قريبًا؟
Lebanon 24
21-07-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشعلت الفنانة
المصرية
آمال ماهر
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد تصريحات لها خلال لقاء إذاعي، حملت تلميحات عن إمكانية دخولها في علاقة عاطفية جديدة قد تؤدي إلى الزواج.
Advertisement
وخلال استضافتها في برنامج مع الإعلامية جيهان
عبد الله
، تم سؤال آمال بشكل مباشر عن إمكانية رؤيتها قريبًا بفستان الزفاف، لتجيب بابتسامة خجولة: "آه طبعًا وارد..
ليه لا
؟"، وهذا الرد البسيط أثار تساؤلات واسعة بين جمهورها حول وجود
قصة حب
جديدة في حياتها.
وفيما يتعلق بمواصفات شريك حياتها المنتظر، أكدت آمال أنها لا تضع شروطًا محددة، بل تعتمد على قضاء الله وقدره، مشددة على أهمية تقوى الرجل لها، قائلة: "ليس لدي مواصفات في فتى أحلامي، ولكن أدعو الله أن يرزقني بإنسان يتقي ربنا فيّ، واللي يجيبه ربنا خير وبركة".
وأضافت أن الثقة بالنفس من الصفات الأساسية التي تبحث عنها في الرجل، مشيرة إلى أن "الرجل الواثق سيحب أن تكون المرأة التي معه أكثر نجاحًا منه ويشعر بالفخر بها".
كما كشفت آمال عن جانب من شخصيتها بقولها: "أنا من مواليد
برج الحوت
، وأنا إنسانة حالمة ومتقلبة المزاج أيضاً".
جاء هذا الحديث على هامش احتفالها بطرح ألبومها الجديد "حاجة غير"، الذي يضم 10 أغنيات، تعاونت فيه مع الشاعر
نادر عبد الله
الذي كتب 6 منها، ومن بين الأغاني البارزة "حاجة غير" و"ليه سكتوا؟". (فوشيا)
مواضيع ذات صلة
إنتشار صور لفنانة شهيرة بفستان الزفاف... هل تزوّجت سرّاً؟
Lebanon 24
إنتشار صور لفنانة شهيرة بفستان الزفاف... هل تزوّجت سرّاً؟
21/07/2025 22:21:32
21/07/2025 22:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تطل بفستان زفاف أبيض.. هل تزوجت؟ (صور)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تطل بفستان زفاف أبيض.. هل تزوجت؟ (صور)
21/07/2025 22:21:32
21/07/2025 22:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان زفاف أبيض.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة (صورة)
Lebanon 24
بفستان زفاف أبيض.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة (صورة)
21/07/2025 22:21:32
21/07/2025 22:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
Lebanon 24
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
21/07/2025 22:21:32
21/07/2025 22:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
مقدمة برامج لبنانية شهيرة تلفت الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
مقدمة برامج لبنانية شهيرة تلفت الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
08:00 | 2025-07-21
21/07/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات بإطلالة لافتة برفقة ابنها علي.. والشبه بينهما يثير الإعجاب (صورة)
Lebanon 24
رابعة الزيات بإطلالة لافتة برفقة ابنها علي.. والشبه بينهما يثير الإعجاب (صورة)
06:30 | 2025-07-21
21/07/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور نادر لـ ابن نبيلة عواد.. شاهدوا كيف أصبح
Lebanon 24
ظهور نادر لـ ابن نبيلة عواد.. شاهدوا كيف أصبح
05:25 | 2025-07-21
21/07/2025 05:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة ارتدائها نفس فستان ماريتا الحلاني.. جيسيكا عازار تستعرض آخر إطلالة لها من داخل منزلها الفخم (صور)
Lebanon 24
بعد ضجة ارتدائها نفس فستان ماريتا الحلاني.. جيسيكا عازار تستعرض آخر إطلالة لها من داخل منزلها الفخم (صور)
04:25 | 2025-07-21
21/07/2025 04:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحات مُفاجئة لممثلة تركية.. هذا ما حصل معها خلال تصويرها أحد المسلسلات (صورة)
Lebanon 24
تصريحات مُفاجئة لممثلة تركية.. هذا ما حصل معها خلال تصويرها أحد المسلسلات (صورة)
03:27 | 2025-07-21
21/07/2025 03:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة تهزّ عمشيت.. هذا ما فعله بصديقه بسبب خلافات بينهما
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ عمشيت.. هذا ما فعله بصديقه بسبب خلافات بينهما
07:49 | 2025-07-21
21/07/2025 07:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل داخل منزل فضل شاكر.. تهديد مباشر!
Lebanon 24
هذا ما حصل داخل منزل فضل شاكر.. تهديد مباشر!
11:46 | 2025-07-21
21/07/2025 11:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
دويّ انفجار كبير و"هزّة أرضيّة".. هذه حصيلة القتلى والجرحى بعد سقوط طائرة في دكا
Lebanon 24
دويّ انفجار كبير و"هزّة أرضيّة".. هذه حصيلة القتلى والجرحى بعد سقوط طائرة في دكا
09:47 | 2025-07-21
21/07/2025 09:47:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. باسل خياط يعرض الزواج على باميلا الكيك فهل وافقت؟
Lebanon 24
مُفاجأة.. باسل خياط يعرض الزواج على باميلا الكيك فهل وافقت؟
01:58 | 2025-07-21
21/07/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة منزل وتوقيف مطلوب مع أبنائه... إليكم ما ضبطه الجيش
Lebanon 24
مداهمة منزل وتوقيف مطلوب مع أبنائه... إليكم ما ضبطه الجيش
05:06 | 2025-07-21
21/07/2025 05:06:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2025-07-21
مقدمة برامج لبنانية شهيرة تلفت الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
06:30 | 2025-07-21
رابعة الزيات بإطلالة لافتة برفقة ابنها علي.. والشبه بينهما يثير الإعجاب (صورة)
05:25 | 2025-07-21
ظهور نادر لـ ابن نبيلة عواد.. شاهدوا كيف أصبح
04:25 | 2025-07-21
بعد ضجة ارتدائها نفس فستان ماريتا الحلاني.. جيسيكا عازار تستعرض آخر إطلالة لها من داخل منزلها الفخم (صور)
03:27 | 2025-07-21
تصريحات مُفاجئة لممثلة تركية.. هذا ما حصل معها خلال تصويرها أحد المسلسلات (صورة)
02:53 | 2025-07-21
خرجت مؤخرا من السجن.. الإعلامية فجر السعيد تتخذ هذه الإجراءات (صورة)
فيديو
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
21/07/2025 22:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
14:35 | 2025-07-20
21/07/2025 22:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
21/07/2025 22:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24