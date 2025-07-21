فنانة تكشف عن مواصفات فتى أحلامها.. هل سترتدي فستان الزفاف قريبًا؟

أشعلت الفنانة بعد تصريحات لها خلال لقاء إذاعي، حملت تلميحات عن إمكانية دخولها في علاقة عاطفية جديدة قد تؤدي إلى الزواج.

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وخلال استضافتها في برنامج مع الإعلامية جيهان ، تم سؤال آمال بشكل مباشر عن إمكانية رؤيتها قريبًا بفستان الزفاف، لتجيب بابتسامة خجولة: "آه طبعًا وارد.. ؟"، وهذا الرد البسيط أثار تساؤلات واسعة بين جمهورها حول وجود جديدة في حياتها.



وفيما يتعلق بمواصفات شريك حياتها المنتظر، أكدت آمال أنها لا تضع شروطًا محددة، بل تعتمد على قضاء الله وقدره، مشددة على أهمية تقوى الرجل لها، قائلة: "ليس لدي مواصفات في فتى أحلامي، ولكن أدعو الله أن يرزقني بإنسان يتقي ربنا فيّ، واللي يجيبه ربنا خير وبركة".

وأضافت أن الثقة بالنفس من الصفات الأساسية التي تبحث عنها في الرجل، مشيرة إلى أن "الرجل الواثق سيحب أن تكون المرأة التي معه أكثر نجاحًا منه ويشعر بالفخر بها".

كما كشفت آمال عن جانب من شخصيتها بقولها: "أنا من مواليد ، وأنا إنسانة حالمة ومتقلبة المزاج أيضاً".

جاء هذا الحديث على هامش احتفالها بطرح ألبومها الجديد "حاجة غير"، الذي يضم 10 أغنيات، تعاونت فيه مع الشاعر الذي كتب 6 منها، ومن بين الأغاني البارزة "حاجة غير" و"ليه سكتوا؟". (فوشيا)