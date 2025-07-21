بعد الحادث المفاجئ في القاهرة.. رزان مغربي تكشف حالتها الصحية

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بعد الحادث المفاجئ الذي تعرضت له في أحد بالقاهرة، طمأنت الفنانة والإعلامية جمهورها ومحبيها على صحتها.وسقط جزء من سقف إحدى القاعات على رأس رزان أثناء تقديمها فقرة فنية ضمن حفل خاص، مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.وفي تصريحات خاصة لموقع "فوشيا" بعد خروجها من المستشفى، أكدت رزان أنها بحالة جيدة حالياً، وأن الأطباء سمحوا لها بالخروج لاستكمال فترة العلاج تحت المراقبة الطبية.وعبرت رزان عن امتنانها للدعم الكبير الذي تلقته من زملائها في الوسط الفني المصري والعربي، معربة عن شكرها الخاص للدكتور ، نقيب المهن التمثيلية في مصر، على اهتمامه ومساندته منذ اللحظة الأولى.كما توجهت بالشكر لكل من زارها في المستشفى، ولكل أفراد الشرطة والنيابة العامة على متابعتهم وحرصهم، إلى جانب تقديرها لوسائل الإعلام والصحافة التي أظهرت محبة واهتماماً حقيقيين. ووجهت رزان تحية خاصة لجمهورها في ومصر ومختلف أنحاء العالم، وشكرت أصدقائها وعائلتها على وقوفهم إلى جانبها خلال هذه المحنة. (فوشيا)