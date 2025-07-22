خسرت الكثير من وزنها.. الهام شاهين تلفت الانظار باطلالتها الاخيرة

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أثارت الفنانة الكثير من الجدل بين متابعيها بعد ظهورها بنحافة ملحوظة، خلال زيارتها الأخيرة الى ، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور ظهرت فيها وقد خسرت الكثير من وزنها.وظهرت إلهام في الصور بإطلالة كاجوال، مرتديةً بنطلوناً وتيشرت باللون الأبيض، وعلّقت عليها قائلةً: "على ".