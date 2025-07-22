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المرأة

خسرت الكثير من وزنها.. الهام شاهين تلفت الانظار باطلالتها الاخيرة

Lebanon 24
22-07-2025 | 00:11
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أثارت الفنانة إلهام شاهين الكثير من الجدل بين متابعيها بعد ظهورها بنحافة ملحوظة، خلال زيارتها الأخيرة الى لبنان، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور ظهرت فيها وقد خسرت الكثير من وزنها.
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وظهرت إلهام في الصور بإطلالة كاجوال، مرتديةً بنطلوناً وتيشرت باللون الأبيض، وعلّقت عليها قائلةً: "على جبل لبنان".
 
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