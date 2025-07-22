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المرأة
خسرت الكثير من وزنها.. الهام شاهين تلفت الانظار باطلالتها الاخيرة
Lebanon 24
22-07-2025
|
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أثارت الفنانة
إلهام شاهين
الكثير من الجدل بين متابعيها بعد ظهورها بنحافة ملحوظة، خلال زيارتها الأخيرة الى
لبنان
، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور ظهرت فيها وقد خسرت الكثير من وزنها.
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وظهرت إلهام في الصور بإطلالة كاجوال، مرتديةً بنطلوناً وتيشرت باللون الأبيض، وعلّقت عليها قائلةً: "على
جبل لبنان
".
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