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المرأة

بعد منعه من الغناء في مصر... إعلاميّة الـ"أم تي في" تُدافع عن راغب علامة (صورة)

Lebanon 24
22-07-2025 | 06:36
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بعد منعه من الغناء في مصر، على اثر انتشار فيديو لمعجبة قامت بتقبيله، دافعت الإعلاميّة في الـ"أم تي في" نوال برّي عن الفنان راغب علامة، وقالت: "راغب علامة المحترم على المسرح وبرّا المسرح.. المنظمون مفروض يمنعوا يفلت المسرح هيك بالمعجبين، والفنان ما رح يضربهن يعني".
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وأضافت برّي: "أنت الرقم واحد، والمحترم، والنجم المحترف".
 
  
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