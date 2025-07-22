بعد منعه من الغناء في مصر، على اثر انتشار فيديو لمعجبة قامت بتقبيله، دافعت الإعلاميّة في الـ"أم تي في" نوال برّي عن الفنان ، وقالت: " علامة المحترم على المسرح وبرّا المسرح.. المنظمون مفروض يمنعوا يفلت المسرح هيك بالمعجبين، والفنان ما رح يضربهن يعني".

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وأضافت برّي: "أنت الرقم واحد، والمحترم، والنجم المحترف".