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المرأة
رقصت معه بإثارة على المسرح وبثياب جريئة.. فنانة تُثير الجدل في حفل راغب علامة وترد: "ربنا يهديهم" (فيديو)
Lebanon 24
23-07-2025
|
00:38
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بعد صدور قرار منعه من الغناء في مصر، والتحقيق معه خلال الأيام
القادمة
بمقر
نقابة المهن الموسيقية
برئاسة
مصطفى كامل
، لا يزال حفل الفنان
راغب
علامية في
الساحل الشمالي
يُثير جدلا واسعا عبر مواقع التواصل.
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الفنانة
التونسية
ساندي، التي قامت بالرقص معه على المسرح، وكانت ترتدي ملابس جريئة، تعرّضت لانتقادات عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
بسبب ظهورها مع راغب ورقصها على أغنياته بشكل اعتبره الجمهور ملفتًا.
وقالت ساندي في تصريحات صحافية إن السوبر ستار
راغب علامة
صديق مقرّب لها منذ سنوات، تحبه جدًا فهو نجم كبير وله تاريخ فني طويل، مضيفة أن
السوشيال ميديا
بالغت في وصف ما حدث بالحفل.
وأشارت إلى انها حضرت حفل راغب للاستمتاع بصوته وأغنياته أثناء قضائها إجازتها الصيفية في الساحل
الشمالي
، حيث قام راغب بتحيّتها على المسرح وقدّمها للجمهور قائلًا: "فين ساندي؟"، ولذلك صعدت على المسرح وظهرت معه.
وأشارت ساندي إلى أن الأزمة بالنسبة لها كانت في شعورها بالخجل بسبب الملابس التي كانت ترتديها، لأنها كانت ملابس بحر، ولم تكن تعلم أنه سيتم تصويرها، فهي ترتديها فقط للتنزه مع أصدقائها وعلى الشاطئ، لكنها شعرت بالإحراج وأخبرت راغب بذلك على المسرح.
وتابعت قائلة إن اللقطات التي جمعتها براغب على المسرح كانت عفوية وتلقائية تمامًا، مؤكدة أن راغب نجم كبير، وأن الضجة المثارة بسبب ما قامت به فتاة معينة على المسرح، مشيرة إلى أن حب الفتيات له أمر طبيعي، وليس له ذنب فيما حدث.
وفيما يخص الانتقادات التي وُجّهت لها بسبب رقصها مع راغب على المسرح، قالت: "لم أرَ أنني فعلت شيئًا غريبًا، أنا أحبه، وهو فنان كبير، وأنا فنانة وممثلة، وما قمت به كان تلقائيًا تمامًا"، موجهة رسالة للمنتقدين عبر السوشيال ميديا بقولها: "ربنا يهديهم".
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