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المرأة
بالصورة... شاهدوا آخر إطلالة لناديا شربل برفقة شقيقتها نايا
Lebanon 24
23-07-2025
|
06:50
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نشرت الممثلة
ناديا شربل
، إبنة الكاتبة والممثلة
كارين رزق الله
والممثل
فادي شربل
، صورة جديدة لها وهي برفقة شقيقتها نايا.
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وأطلت ناديا مع أختها داخل نادٍ رياضيّ، بينما اكتفت بالتعليق على الصورة بالقول "الاربعاء".
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