بالصورة... شاهدوا آخر إطلالة لناديا شربل برفقة شقيقتها نايا

نشرت الممثلة ، إبنة الكاتبة والممثلة والممثل ، صورة جديدة لها وهي برفقة شقيقتها نايا.

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وأطلت ناديا مع أختها داخل نادٍ رياضيّ، بينما اكتفت بالتعليق على الصورة بالقول "الاربعاء".