Advertisement

المرأة

بالصورة... شاهدوا آخر إطلالة لناديا شربل برفقة شقيقتها نايا

Lebanon 24
23-07-2025 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1395523-638888756754142415.png
Doc-P-1395523-638888756754142415.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الممثلة ناديا شربل، إبنة الكاتبة والممثلة كارين رزق الله والممثل فادي شربل، صورة جديدة لها وهي برفقة شقيقتها نايا.
Advertisement
 
 
وأطلت ناديا مع أختها داخل نادٍ رياضيّ، بينما اكتفت بالتعليق على الصورة بالقول "الاربعاء".
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بـ "الساتان".. شاهدوا آخر إطلالة لنادين نسيب نجيم (صور)
lebanon 24
23/07/2025 15:33:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... هذه آخر إطلالة لدانييلا حفيدة هيفا وهبي
lebanon 24
23/07/2025 15:33:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: فنانة قديرة تبكي في أحدث إطلالة لها برفقة ابنتها
lebanon 24
23/07/2025 15:33:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنة وائل كفوري الكُبرى تُفاجئ الجميع في آخر إطلالة لها.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
lebanon 24
23/07/2025 15:33:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:17 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:17 | 2025-07-23
03:23 | 2025-07-23
02:50 | 2025-07-23
02:05 | 2025-07-23
00:38 | 2025-07-23
23:00 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24