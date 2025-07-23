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المرأة
بعد تعرّضها للهجوم... عبير الصغير مستاءة جدّاً: "عبالي اختفي وخلص"
Lebanon 24
23-07-2025
|
09:00
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قالت الشيف عبير الصغير، إنّها مستاءة من الهجوم الذي تتعرّض له عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ بسبب محتواها.
وكتبت الصغير عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
": "الناس قاعدة تهاجمني من ولا شي واعملي هيك وما تعملي هيك السبب؟ انو انا محتواي اكل لوكان محتواي رقص عادي انشر واعلانات موقفتها وموضوع اني وقف ما بفيد حدا بشي ولا بغير شي بس بضرني الي وبرضو. الناس بتهاجمك حتى لوما نزلت فعبالي بس اختفي وخلص لان ما بقدر اطنش بصراحة انا انسان بيتأذى وما بقدر اسمع الاهانات".
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