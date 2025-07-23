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نشرت مقدمة البرامج صورة عفوية لها برفقة ابنتها "ليا" عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرتا فيها وهما تلتقطان سيلفي بإطلالة صيفية أنيقة.وارتدت كل من كارلا وابنتها شورتًا قصيرًا وتيشيرت صيفيًا خفيفًا. لكن ما لفت انتباه الجمهور أكثر كان جمال ليا، حيث أبهرت المتابعين بملامحها والجذابة.وانهالت التعليقات التي أثنت على الشبه الكبير بين الأم وابنتها.