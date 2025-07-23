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المرأة

بـ"شورت" قصير.. كارلا حداد وابنتها تخطفان الأنظار: لن تصدقوا الشبه بينهما!

Lebanon 24
23-07-2025 | 09:25
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نشرت مقدمة البرامج كارلا حداد صورة عفوية لها برفقة ابنتها  "ليا" عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرتا فيها وهما تلتقطان سيلفي بإطلالة صيفية أنيقة.
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وارتدت كل من كارلا وابنتها شورتًا قصيرًا وتيشيرت صيفيًا خفيفًا. لكن ما لفت انتباه الجمهور أكثر كان جمال ليا، حيث أبهرت المتابعين بملامحها الناعمة والجذابة.
وانهالت التعليقات التي أثنت على الشبه الكبير بين الأم وابنتها.
 
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