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المرأة

ناهد السباعي تواصل تألقها وتنضم لبطولتين سينمائيتين

Lebanon 24
23-07-2025 | 15:30
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تعيش الفنانة ناهد السباعي نشاطا سينمائيا كبيرا خلال الفترة الحالية، حيث تعاقدت مؤخرا على المشاركة على فيلمين دفعة واحدة، استعدادا لعرضهما خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء منهما.
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حيث تشارك ناهد السباعي في فيلم "هيروشيما" بطولة النجم أحمد السقا،  وبمشاركة عدد كبي الفنانين، وهم: ياسمين رئيس، حنان مطاوع، محمد دياب، عمرو عبد الجليل، وعلاء مرسي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، وتلعب خلال الأحداث دورا مركّباً يجمعها بباقي الأبطال والشخصيات.

في الوقت نفسه، تشارك ناهد في بطولة فيلم "السادة الأفاضل" مع النجوم محمد تايسون، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، وطه دسوقي. والفيلم من تأليف مصطفي صقر، وأحدث أعمال المخرج كريم الشناوي. (اليوم السابع)
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