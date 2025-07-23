ناهد السباعي تواصل تألقها وتنضم لبطولتين سينمائيتين

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تعيش الفنانة نشاطا سينمائيا كبيرا خلال الفترة الحالية، حيث تعاقدت مؤخرا على المشاركة على فيلمين دفعة واحدة، استعدادا لعرضهما خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء منهما.حيث تشارك ناهد السباعي في فيلم " " بطولة النجم ، وبمشاركة عدد كبي الفنانين، وهم: ، حنان مطاوع، ، عمرو ، وعلاء مرسي، وهو من تأليف ، وإخراج أحمد نادر جلال، وتلعب خلال الأحداث دورا مركّباً يجمعها بباقي الأبطال والشخصيات.في الوقت نفسه، تشارك ناهد في بطولة فيلم "السادة الأفاضل" مع النجوم محمد تايسون، بيومي ، ، أشرف ، انتصار، وطه دسوقي. والفيلم من تأليف مصطفي صقر، وأحدث أعمال المخرج كريم . (اليوم السابع)