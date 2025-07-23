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المرأة
ناهد السباعي تواصل تألقها وتنضم لبطولتين سينمائيتين
Lebanon 24
23-07-2025
|
15:30
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تعيش الفنانة
ناهد السباعي
نشاطا سينمائيا كبيرا خلال الفترة الحالية، حيث تعاقدت مؤخرا على المشاركة على فيلمين دفعة واحدة، استعدادا لعرضهما خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء منهما.
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حيث تشارك ناهد السباعي في فيلم "
هيروشيما
" بطولة النجم
أحمد السقا
، وبمشاركة عدد كبي الفنانين، وهم:
ياسمين رئيس
، حنان مطاوع،
محمد دياب
، عمرو
عبد الجليل
، وعلاء مرسي، وهو من تأليف
أيمن بهجت قمر
، وإخراج أحمد نادر جلال، وتلعب خلال الأحداث دورا مركّباً يجمعها بباقي الأبطال والشخصيات.
في الوقت نفسه، تشارك ناهد في بطولة فيلم "السادة الأفاضل" مع النجوم محمد تايسون، بيومي
فؤاد
،
محمد شاهين
، أشرف
عبد الباقي
، انتصار، وطه دسوقي. والفيلم من تأليف مصطفي صقر، وأحدث أعمال المخرج كريم
الشناوي
. (اليوم السابع)
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