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المرأة

بسبب راغب علامة.. فنانة شهيرة تتعرّض للسب والقذف والشتائم!

Lebanon 24
24-07-2025 | 02:34
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كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا عن تعرضها لوابل من الشتائم والسب والقذف من قبل بعض الجمهور بسبب دفاعها عن الفنان راغب علامة بعد إيقافه عن الغناء بمصر بسبب تقبيله من إحدى الحاضرات حفله الأخير بالساحل الشمالي.
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وأعربت الفنانة المصرية عن استيائها من الردود والتعليقات على تدوينة انتقادها لقرار الإيقاف، والتي تضمنت شتائم بحقها وحق والدتها ووالدها الراحل.

وقالت شيرين في تدوينة على منصة "إكس": "كتبت تويتة من غير أي سياق أو موضوع، اتشتمت بأقذر الألفاظ، أنا وأمي والراحل والدي على ولا حاجة، بدون موضوع! لو مكاني تعمل إيه؟".

ثم ردت على الحسابات التي شتمتها قائلة: لو فاكرين أن الشتيمة بتأثر، فانتم مخطئين. الشتيمة منكم تدل على مستوى منحدر من الأخلاق والتربية والجبن والاختباء ورا شاشة. ربنا يشفيكم يا شوية...

أما التدوينة التي انهالت عليها الشتائم بسببها، فكانت مبهمة وغامضة، وقالت فيها: "والله عيب اللي بيحصل ده. شكلنا وحش أوي. ليه مصممين تحرجونا قدام العالم المتحضر؟ أضافت إليها وسم "العبث".(لها)

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