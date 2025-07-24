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المرأة

بالصورة.. زوجة فنان سوري شهير تثير الجدل بسيلفي من غرفة نومها

Lebanon 24
24-07-2025 | 12:06
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أثارت لين برنجكجي زوجة الممثل السوري معتصم النهار تفاعلاً واسعاً بعد نشرها “ستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي توب باللونين الأحمر والأبيض مع بنطال أبيض أنيق، حيث التقطت سيلفي أمام المرآة داخل غرفة نومها.
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الصورة لاقت انتشاراً سريعاً بين المتابعين. وكتب أحد المتابعين: “كل مرة بتفاجئينا بإطلالاتك!”.
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