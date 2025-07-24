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المرأة
"نسخة طبق الأصل".. ظهور نادر يجمع كارين رزق الله بابنتها ناديا ويثير الإعجاب
Lebanon 24
24-07-2025
|
16:07
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قدمت الممثلة
كارين رزق الله
لحظة دافئة نشرتها عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، تجمعها بابنتها
ناديا شربل
، في مشهد مفعم بالبهجة والمرح.
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في الفيديو الذي شاركته كارين، ظهرت الأم وابنتها وهما يضحكان ويتبادلان لحظات عفوية، ما أوحى بعمق القرب الأسري وروح الصداقة التي تجمع بينهما. وقد لاقى هذا المشهد تفاعلًا واسعًا بين متابعيهما، الذين وصفوا ناديا بأنها “نسختها طبق الأصل”، مشيرين إلى التشابه الواضح في الملامح والأسلوب.
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