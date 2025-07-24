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المرأة
زينة أشرف عبد الباقي تخوض ثاني تجاربها في الإخراج
Lebanon 24
24-07-2025
|
23:00
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تصور المخرجة الشابة زينة
أشرف عبد
الباقى مسلسل ولد وبنت وشايب، فى ثانى تجربة إخراجية لها بعد فيلم مين يصدق، والتجربة الأولى لها فى الدراما التليفزيونية.
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والمسلسل من بطولة والدها
أشرف عبد الباقي
في ثاني أعمالهما معاً بعد فيلم مين يصدق، ويشارك فى البطولة انتصار وليلى
أحمد زاهر
، ونبيل
عيسى
ومروان المسلماني وعلاء عرفة وفادى السيد وتأليف
محمد بركات
وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد
عبد النبي
.
وأعلنت منصة watch it الرقمية عن انطلاق تصوير مسلسل ولد وبنت وشايب، ومن المقرر أن يعرض العمل قريباً على المنصة، بعد الانتهاء من تصويره مباشرة.
وتدور أحداث المسلسل بين الطابع الاجتماعي والكوميدي، ومكون من عشر حلقات. (اليوم السابع)
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