زينة أشرف عبد الباقي تخوض ثاني تجاربها في الإخراج

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تصور المخرجة الشابة زينة الباقى مسلسل ولد وبنت وشايب، فى ثانى تجربة إخراجية لها بعد فيلم مين يصدق، والتجربة الأولى لها فى الدراما التليفزيونية.والمسلسل من بطولة والدها في ثاني أعمالهما معاً بعد فيلم مين يصدق، ويشارك فى البطولة انتصار وليلى ، ونبيل ومروان المسلماني وعلاء عرفة وفادى السيد وتأليف وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد .وأعلنت منصة watch it الرقمية عن انطلاق تصوير مسلسل ولد وبنت وشايب، ومن المقرر أن يعرض العمل قريباً على المنصة، بعد الانتهاء من تصويره مباشرة.وتدور أحداث المسلسل بين الطابع الاجتماعي والكوميدي، ومكون من عشر حلقات. (اليوم السابع)