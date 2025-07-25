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المرأة
سيرين عبد النور غاضبة جداً.. إليكم السبب
Lebanon 24
25-07-2025
|
02:06
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كشفت "نواعم" ان الفنانة
سيرين عبد النور
غاضبة جداً بعد نشر معلومات تقول إن مسلسل "المشتبه الرابع" قد ألغي، ووصفت المعلومات بأنها غير دقيقة.
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وعلمت "نواعم" أن كاتب ومخرج العمل مينا ديكران نشر على صفحته فيديو للنجمة
اليسا
تؤدي أغنية "العد العكسي" مع زميلها
مروان خوري
، كإشارة من ديكران بأن الامور سويت وتصوير المسلسل بات قريباً.
فقامت سيرين
عبد النور
بإعادة نشر الفيديو لديكران وكأنها تبنت موقفه ولم تصرح أبداً بشأن المسلسل الذي أعلن عنه قبل ستة أشهر، وكان من المفترض أن ينتهي تصويره قي مثل هذه الأيام، لكنه تأجل، وقيل ان السبب هو انتاجي وعدم حصول القائمين على العمل على تصاريح في دول كان من المفترض أن تصور بعض أحداثه فيها.
ومن المتوقع ان تم تصوير "المشتبه الرابع" إلى جانب الفنانة
هيفا وهبي
، والممثل
يوسف الخال
.
وكانت سيرين أطلقت قبل اسبوعين أغنية "عاملن عقدة" وقد لاقت نسبة مشاهدات عالية جداً وشاركها في الكليب الممثل السوري
يزن السيد
.
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