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المرأة

بشفاه منتفخة.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل في آخر إطلالة لها (صور)

Lebanon 24
25-07-2025 | 04:44
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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
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وأطلت زينب في الفيديو وهي تستعرض شفاهها المنتفخة وذلك بعد نفخها في عيادة التجميل التي تمتلكها في الكويت حيث تعيش، وبدت كأنها تقوم بالترويج للعيادة.
 
 
 
 
 
وأثارت زينب الجدل من خلال هذا الفيديو.

يُذكر ان زينب كانت قد نفت مؤخرا الأخبار المتداولة بشأن محاولة انتحار فاشلة قامت بها في بيروت.



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