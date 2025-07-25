بشفاه منتفخة.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل في آخر إطلالة لها (صور)

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وأطلت زينب في الفيديو وهي تستعرض شفاهها المنتفخة وذلك بعد نفخها في عيادة التجميل التي تمتلكها في حيث تعيش، وبدت كأنها تقوم بالترويج للعيادة. نشرت ابنة الفنانة فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت زينب في الفيديو وهي تستعرض شفاهها المنتفخة وذلك بعد نفخها في عيادة التجميل التي تمتلكها في حيث تعيش، وبدت كأنها تقوم بالترويج للعيادة.

وأثارت زينب الجدل من خلال هذا الفيديو.



يُذكر ان زينب كانت قد نفت مؤخرا الأخبار المتداولة بشأن محاولة انتحار فاشلة قامت بها في .





