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المرأة

ممثلة شهيرة عن شاحنات المساعدات: بتمنى لو كنت بشي وحدة منهن

Lebanon 24
25-07-2025 | 06:49
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علّقت الممثلة السوريّة شكران مرتجى، على فيديو يظهر شاحنات محمّلة بالمساعدات الغذائية متوجهة إلى غزة.
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وقالت مرتجى علّقت عليها بالقول: "لم نعد نعرف ماذا نحارب، البلاء أم الغباء أم الوباء أم الغلاء أم قلة الحياء.. لم يمر بتاريخنا حقبة أتعس وأرذل من هذه السنين".
 
 
وأضافت: "بتمنى لو كنت بشي شاحنة منهن".
 
 

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