ممثلة شهيرة عن شاحنات المساعدات: بتمنى لو كنت بشي وحدة منهن

علّقت الممثلة السوريّة ، على فيديو يظهر شاحنات محمّلة بالمساعدات الغذائية متوجهة إلى غزة.

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وقالت مرتجى علّقت عليها بالقول: "لم نعد نعرف ماذا نحارب، البلاء أم الغباء أم الوباء أم الغلاء أم قلة الحياء.. لم يمر بتاريخنا حقبة أتعس وأرذل من هذه السنين".

وأضافت: "بتمنى بشي شاحنة منهن".



