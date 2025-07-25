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المرأة
ممثلة شهيرة عن شاحنات المساعدات: بتمنى لو كنت بشي وحدة منهن
Lebanon 24
25-07-2025
|
06:49
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علّقت الممثلة السوريّة
شكران مرتجى
، على فيديو يظهر شاحنات محمّلة بالمساعدات الغذائية متوجهة إلى غزة.
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وقالت مرتجى علّقت عليها بالقول: "لم نعد نعرف ماذا نحارب، البلاء أم الغباء أم الوباء أم الغلاء أم قلة الحياء.. لم يمر بتاريخنا حقبة أتعس وأرذل من هذه السنين".
وأضافت: "بتمنى
لو كنت
بشي شاحنة منهن".
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