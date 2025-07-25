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المرأة

محاولة سرقة منزل فنانة... وهذا ما عُثِرَ عليه داخل خزانة غرفة نومها!

Lebanon 24
25-07-2025 | 08:42
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دخل 3 أشخاص إلى منزل الفنانة الأميركيّة الشهيرة غلوريا وودز، وحاولوا سرقة محتوياته، لكن أحد قاطني البيت أطلق النار عليهم، ففرّوا إلى جهّة مجهولة من دون وقوع إصالات.
 
 
وعلى الفور، أبلغت وودز المعروفة بـ"غلوريلا" الشرطة عن حادثة السرقة، لكنّها أصبحت هي الضحيّة، بعد إكتشاف مخدرات داخل منزلها.
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وقالت الشرطة إنّها عثرت داخل خزانة غرفة النوم الرئيسية على كمية كبيرة من الماريجوانا، إلى جانب مواد مخدرة محظورة.
 
 
وأصدرت الشرطة مذكرة توقيف بحقّ "غلوريلا" التي لم تكن داخل منزلها عند حصول محاولة السرقة، وكانت تجيي حفلاً غنائياً في إنديانابوليس ضمن فعاليات مباراة نجوم الـ"WNBA".
 
 
وسلمت الفنانة الأميركيّة نفسها إلى الشرطة، قبل أن يُطلق سراحها بعد دفع كفالة ماليّة. (الامارات 24)
 
 
 
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