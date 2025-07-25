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المرأة
بعد الأخبار عن عودتهما إلى بعض.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن خطيبها السابق
Lebanon 24
25-07-2025
|
23:34
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بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرا عن عودة الممثلة
نادين نسيب نجيم
إلى خطيبها السابق رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان بسبب تواجدهما قبل أسبوع في حفل زفاف نجل المصمم
اللبناني العالمي
ايلي صعب
، قامت نادين بنفي هذه الأخبار مؤكدة ان لا أساس لها من الصحة.
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وقالت نادين في حديث لـ "فوشيا" إنها لا تولي أي أهمية للأخبار المغلوطة التي تطال حياتها الخاصة، مشيرة إلى أنها منشغلة حالياً بتحضيراتها المكثفة لمسلسل جديد تعود من خلاله إلى الدراما الرمضانية في موسم 2026.
وأبدت احترامها الكامل لخطيبها السابق، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما تقتصر حالياً على الاحترام المتبادل وصداقة محدودة.
وكشفت انها تعيش اليوم مرحلة مختلفة تماماً على الصعيد الشخصي، وقالت: "أنا في مكان جديد تماماً من حياتي، وقد تكون هذه بداية لمرحلة أجمل يكتبها الله لي مع
شخص آخر
."
وشددت على أن العلاقة السابقة أصبحت طيّ النسيان، قائلة: "
قصتي مع
ناريغ أصبحت جزءاً من الماضي، وأتمنى له من كل قلبي التوفيق والنجاح في حياته."
كما أكدّت مصادر مقرّبة من نادين لـ"لها" عدم صحة الأمر جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أنها لا تزال منفصلة عنه.
يُشار إلى ان الإعلامي
ايلي باسيل
كان أشار مؤخرا إلى ان نادين وناريغ عادا إلى بعضهما وهما كل يوم سويا، الا انهما حضرا إلى زفاف سيليو صعب كل واحد بمفرده.
وقال
باسيل
: "مبارحة كانت معو وكل يوم معو وهي بتدفع الفواتير" ، بحسب تعبيره.
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