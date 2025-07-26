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المرأة
مكشوفة البطن.. زوجة النجم السوري باسل خياط تلفت الأنظار بإطلالة جريئة في اسبانيا (صورة)
Lebanon 24
26-07-2025
|
01:53
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نشرت
ناهد زيدان
زوجة النجم السوري
باسل خياط
صورة جديدة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
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وأطلت ناهد بإطلالة جريئة، حيث ارتدت تنورة طويلة باللون الأبيض نسقتها مع
كروب
توب مكشوفة البطن أظهرت رشاقتها.
وتقضي ناهد مع عائلتها إجازة صيفية في اسبانيا.
يُذكر ان باسل وناهد لديهما ابن يُدعى شمس وبنت تُدعى ايزابيل.
ويُشارك باسل في المسلسل
التركي
المعرب "ايزيل" إلى جانب عدد كبير من المممثلين اللبنانيين والسوريين.
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