مكشوفة البطن.. زوجة النجم السوري باسل خياط تلفت الأنظار بإطلالة جريئة في اسبانيا (صورة)

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وأطلت ناهد بإطلالة جريئة، حيث ارتدت تنورة طويلة باللون الأبيض نسقتها مع توب مكشوفة البطن أظهرت رشاقتها. نشرت زوجة النجم السوري صورة جديدة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت ناهد بإطلالة جريئة، حيث ارتدت تنورة طويلة باللون الأبيض نسقتها مع توب مكشوفة البطن أظهرت رشاقتها.

وتقضي ناهد مع عائلتها إجازة صيفية في اسبانيا.



يُذكر ان باسل وناهد لديهما ابن يُدعى شمس وبنت تُدعى ايزابيل.



ويُشارك باسل في المسلسل المعرب "ايزيل" إلى جانب عدد كبير من المممثلين اللبنانيين والسوريين.



