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المرأة

بدت كصبية عشرينية.. أصالة تتألق بفستان من توقيع مصمم لبناني شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
26-07-2025 | 04:35
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أحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلا غنائيا في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن ضمن مهرجان أمواج العقبة 

وقدمت أصالة خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة لجمهورها الذي استقبلها بالهتاف والتصفيق.

وشاركت أصالة صورًا عبر حسابها على انستغرام لإطلالتها في الحفل حيث تألقت بفستان باللون البني من توقيع مصمم الأزياء اللبناين رامي العلي
 
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وبدت أصالة في الإطلالة كصبية عشرينية.
وعلقت على الصور قائلة: "شوي وبكون ولأول مرة بالعقبة بالأردن الحبيب، كتير متوقعة تكون ليلة رهيبة وذكراها ما رح يكون عادي لأنه المكان مو عادي."


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