بدت كصبية عشرينية.. أصالة تتألق بفستان من توقيع مصمم لبناني شاهدوا كيف بدت (صور)

أحيت الفنانة حفلا غنائيا في مدينة العقبة الساحلية ضمن مهرجان أمواج العقبة



وقدمت خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة لجمهورها الذي استقبلها بالهتاف والتصفيق.



وشاركت أصالة صورًا عبر حسابها على لإطلالتها في الحفل حيث تألقت بفستان باللون البني من توقيع مصمم الأزياء اللبناين رامي .

وبدت أصالة في الإطلالة كصبية عشرينية.

وعلقت على الصور قائلة: "شوي وبكون ولأول مرة بالعقبة بالأردن الحبيب، كتير متوقعة تكون ليلة رهيبة وذكراها ما رح يكون عادي لأنه المكان مو عادي."



