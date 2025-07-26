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المرأة

عُرِفَت بصوتها الفريد... الموت يُغيّب فنانة بارزة

Lebanon 24
26-07-2025 | 05:46
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غيّب الموت مغنية الجاز البريطانية كليو لاين عن عمر 97 عاماً.
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وعُرفت الفنانة البريطانيّة الشهيرة بصوتها المذهل الفريد.
 
 
وشاركت المسرح مع عمالقة مثل فرانك سيناترا وراي تشارلز، وكانت أول مغنية بريطانية تفوز بجائزة "غرامي". (ارم نيوز)
 
 
 
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