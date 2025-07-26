عُرِفَت بصوتها الفريد... الموت يُغيّب فنانة بارزة

غيّب الموت مغنية الجاز لاين عن عمر 97 عاماً.

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وعُرفت الفنانة البريطانيّة الشهيرة بصوتها المذهل .

وشاركت المسرح مع عمالقة مثل وراي ، وكانت أول مغنية بريطانية تفوز بجائزة "غرامي". (ارم نيوز)