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المرأة

ممثلة لبنانيّة تنشر فيديو وهي تبكي: خسارة كبيرة

Lebanon 24
26-07-2025 | 07:48
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شاركت الممثلة سينتيا خليفة متابعيها على "انستغرام"، فيديو عبر خاصية "ستوري"، وهي تبكي بعد الإعلان عن وفاة الفنان زياد الرحباني.
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وقالت خليفة: "زياد الرحباني... لبنان عم يبكي خسارة كبيرة وخبر بوجع".
 
 
 
 
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