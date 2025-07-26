Advertisement

المرأة

بعد وفاة زياد الرحباني... أصالة تُوجّه رسالة إلى السيّدة فيروز

Lebanon 24
26-07-2025 | 09:48
A-
A+
Doc-P-1396891-638891454700080970.jpg
Doc-P-1396891-638891454700080970.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقدّمت الفنانة السوريّة أصالة بالتعزيّة للسيّدة فيروز، بوفاة الفنان زياد الرحباني
Advertisement
 
وكتبت أصالة عبر حسابها على "إكس":
 
"سيّدتي الأغلى ياساكنة بقلوبنا بأعلى وأجمل مكان الله يرحم إبنك الفنًان الكبير زياد الرحباني إبن المجد وصنّاع الفنّ البديع وبدعي ربي يمسح بالصبر على قلبك الغالي ويهوّن عليكي هالأيّام الصّعبه ياسيّدة وطني ياطبيبتي ودوائي لجميع أوجاعي بصوتك وشموخك ومقامك العالي ياغاليتنا الله يكون معك ياأمّنا الّلي أنجبت روحنا ياعظيمه يافيروز".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
باسيل نعى زياد الرحباني: سلام لروحك يا ابن فيروز وعاصي
lebanon 24
26/07/2025 18:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كلاس ناعيا الرحباني: العزاء للسيّدة فيروز
lebanon 24
26/07/2025 18:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا سبب وفاة زياد الرحباني
lebanon 24
26/07/2025 18:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حزنٌ كبير... ماذا حصل للسيّدة فيروز بعد تلقيها خبر وفاة إبنها زياد؟
lebanon 24
26/07/2025 18:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:24 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:48 | 2025-07-26
05:46 | 2025-07-26
04:35 | 2025-07-26
03:24 | 2025-07-26
01:53 | 2025-07-26
23:34 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24