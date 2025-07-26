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المرأة
بعد وفاة زياد الرحباني... أصالة تُوجّه رسالة إلى السيّدة فيروز
Lebanon 24
26-07-2025
|
09:48
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تقدّمت الفنانة السوريّة
أصالة
بالتعزيّة للسيّدة
فيروز
، بوفاة الفنان
زياد الرحباني
.
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وكتبت أصالة عبر حسابها على "إكس":
"سيّدتي الأغلى ياساكنة بقلوبنا بأعلى وأجمل مكان الله يرحم إبنك الفنًان الكبير زياد
الرحباني
إبن المجد وصنّاع الفنّ البديع وبدعي ربي يمسح بالصبر على قلبك
الغالي
ويهوّن عليكي هالأيّام الصّعبه ياسيّدة وطني ياطبيبتي ودوائي لجميع أوجاعي بصوتك وشموخك ومقامك العالي ياغاليتنا الله يكون معك ياأمّنا الّلي أنجبت روحنا ياعظيمه يافيروز".
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