بعد وفاة زياد الرحباني... أصالة تُوجّه رسالة إلى السيّدة فيروز

تقدّمت الفنانة السوريّة بالتعزيّة للسيّدة ، بوفاة الفنان .

Advertisement

وكتبت أصالة عبر حسابها على "إكس":

"سيّدتي الأغلى ياساكنة بقلوبنا بأعلى وأجمل مكان الله يرحم إبنك الفنًان الكبير زياد إبن المجد وصنّاع الفنّ البديع وبدعي ربي يمسح بالصبر على قلبك ويهوّن عليكي هالأيّام الصّعبه ياسيّدة وطني ياطبيبتي ودوائي لجميع أوجاعي بصوتك وشموخك ومقامك العالي ياغاليتنا الله يكون معك ياأمّنا الّلي أنجبت روحنا ياعظيمه يافيروز".