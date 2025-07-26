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متفرقات

أنغام تطمئن جمهورها بصورة من مستشفى ألماني.. ما حقيقة مرضها الخطير؟

Lebanon 24
26-07-2025 | 14:00
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في أول ظهور لها بعد شائعات أثارت القلق، نشرت النجمة المصرية أنغام صورة لها من داخل أحد مستشفيات ألمانيا، حيث تخضع لفحوصات طبية دورية على البنكرياس، مطمئنة جمهورها على حالتها الصحية.
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وكانت الأيام الماضية قد شهدت تداول أنباء عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تزعم إصابة أنغام بسرطان الثدي، ما أثار موجة من التفاعل والقلق بين محبيها.
 


ورد المكتب الإعلامي لأنغام على هذه الأنباء في بيان رسمي، مؤكدًا أنها تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من أي مرض خطير، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وتجنّب نشر أخبار مغلوطة أو غير موثقة.

من جانبه، عبّر والدها الموسيقار محمد علي سليمان عن استيائه من هذه الشائعات، قائلاً: "بنتي زي الفل، وبتشتغل وبتفرّح جمهورها، ومفيش أي حاجة تدعو للقلق".

يُذكر أن أنغام كانت قد ألمحت مؤخرًا خلال ظهور إعلامي إلى مرورها بوعكة صحية دون الكشف عن تفاصيلها، لتؤكد صورتها الأخيرة من المستشفى أنها في حالة جيدة وتخضع فقط لمتابعة طبية روتينية.
 
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