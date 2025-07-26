"أنا متزوجة من إنكلترا": لماذا رفضت إليزابيث الأولى الزواج طوال حياتها؟

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في 1575، وصلت الأولى إلى قلعة كينيلوورث في زيارة فاخرة خطط لها المقرب منها ، الذي أنفق ثروة لترتيب حفلات ومسارح وألعاب نارية وعروض مائية خيالية، بهدف وحيد: طلب يد للزواج. لكن رغم الجهود، لم يتم الزفاف، ولم تتزوج أحدًا قط.، ابنة الملك ، كانت المرأة الوحيدة التي حكمت دون أن تتزوج. طوال حياتها، رفضت الضغوط السياسية والمجتمعية التي طالبتها بإنجاب وريث، مفضّلة أن تبقى "الملكة ".يعتقد البعض أن علاقتها بداودلي كانت أكثر من صداقة، وأنها ربما فكرت في الزواج منه، لكن تدخله في مسرحية حاول فيها دفعها نحو الزواج، أثار غضبها، وأُلغي المسرحي فجأة. لاحقًا، حين تزوج من امرأة أخرى، قاطعت إليزابيث الحفل واحتاجت وقتًا لتسامحه.تجربة إليزابيث مع الزواج في عائلتها كانت كارثية: والدها أعدم والدتها آن ، كما شهدت زوجات أبيها يُقتلن أو يمتن في ظروف مأساوية. كانت شاهدة أيضًا على حكم زوجة أبيها كاثرين بار بكفاءة أثناء غياب الملك، ما في ذهنها أن المرأة قادرة على الحكم دون رجل.البعض يرى أن إليزابيث ربطت بين الحب والموت، ففي أحد المسلسلات التاريخية، نُقل عنها قولها: "أولاً هناك الثقة، ثم الشغف، ثم الموت" وهي عبارة تعبّر عن خوفها من التبعية أو الخيانة.سياسيًا، رفضت إليزابيث الزواج من أجنبي خوفًا من سيطرة خارجية على إنجلترا، ومن إنجليزي لأنه سيثير صراعات داخلية. وبدلًا من ذلك، قدّمت نفسها كملكة متزوجة من وطنها. وفي أحد خطاباتها، قالت: "أنا متزوجة من مملكة إنجلترا".