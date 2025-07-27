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متفرقات
شورت الساتان يتصدر صيف 2025: أناقة فاخرة بإطلالات كاجوال وراقية
Lebanon 24
27-07-2025
|
02:00
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شورت
الساتان
يعود بقوة هذا الصيف بعد أن لفت الأنظار لأول مرة في عرض
giambattista valli
لربيع 2025، حيث ظهر بتصميم فخم باللون الأحمر الكرزي، منسقًا مع بلوزة بفيونكة وحقيبة جلدية منسوجة وحذاء بكعب قصير.
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لم يقتصر الظهور على منصة فالي، بل اعتمدته علامات كبرى مثل Balmain وSergio Hudson وDries Van Noten، مقدمين تصاميم أنيقة من الساتان، منسقة مع قمصان رسمية وكورسيهات وسترات.
اليوم، أصبح شورت الساتان قطعة أساسية في خزائن الموضة، إذ يجمع بين الأناقة والراحة. في النهار، يمكن تنسيقه مع تيشيرت أبيض أو قميص خفيف وصندل مسطح أو
رياضي
. أما في المساء، فيضفي قميص داخلي حريري وكعب عالٍ مع سترة أنيقة لمسة ساحرة.
نصائح سريعة لتنسيق شورت الساتان:
• للنهار: تيشيرت أو قميص بأزرار + صندل أو حذاء رياضي + إكسسوارات من القش.
• للمساء: قميص حريري أو دانتيل + كعب عالٍ + مجوهرات لافتة.
• الأقمشة المثالية للتنسيق: القطن، الكتان، الحرير، والدانتيل.
سواء كنتِ تبحثين عن إطلالة مريحة أو أنيقة، شورت الساتان هو خيارك الأمثل لهذا الصيف!
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