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متفرقات
من فيروز إلى مارلين وسعاد حسني.. الزمن الجميل يؤثر في نجمات اليوم
Lebanon 24
27-07-2025
|
05:00
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رغم تجدد الموضة باستمرار، يبقى الحنين إلى الماضي حيًّا، وها هي نجمات الجيل الجديد يُحيين جمال الزمن الجميل بإطلالات مستوحاة من رموز الفن الخالدات.
بيلا حديد
، في مهرجان Fashion Trust Arabia، استحضرت
فيروز
بإطلالة درامية ساحرة ومكياج عيون دخانية وشفاه حيادية، مستوحى من سحر السيدة
اللبنانية
.
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بيلي
إيليش بدورها جسّدت
مارلين مونرو
خلال حضورها حفل Met Gala، بفستان مستوحى من لوك
مونرو
عام 1951، وتسريحة شعر ومكياج يعيدان أيقونة الجمال الأميركية إلى الأذهان.
أما
هنا الزاهد
، فكرّرت هذه الإطلالة في جلسة تصوير ظهرت فيها بفستان أحمر وتسريحة ريترو ومكياج كلاسيكي، لتكون نسخة
مصرية
عصرية من مارلين.
سلمى أبو ضيف أعادت الحياة إلى “سندريلا الشاشة” سعاد حسني، بفستان بولكا دوت وقبعة أنيقة ومكياج مطابق لإحدى أشهر إطلالاتها، بتوقيع خبيرة التجميل
دنيا
صدقي.
هذه اللحظات الجمالية تثبت أن الأنوثة الكلاسيكية لا تبلى، بل تتجدد بروح عصرية تليق بعصرنا، وتُخلد إرث نجمات الزمن الجميل.
(هي)
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