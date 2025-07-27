من فيروز إلى مارلين وسعاد حسني.. الزمن الجميل يؤثر في نجمات اليوم

رغم تجدد الموضة باستمرار، يبقى الحنين إلى الماضي حيًّا، وها هي نجمات الجيل الجديد يُحيين جمال الزمن الجميل بإطلالات مستوحاة من رموز الفن الخالدات.



، في مهرجان Fashion Trust Arabia، استحضرت بإطلالة درامية ساحرة ومكياج عيون دخانية وشفاه حيادية، مستوحى من سحر السيدة .

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إيليش بدورها جسّدت خلال حضورها حفل Met Gala، بفستان مستوحى من لوك عام 1951، وتسريحة شعر ومكياج يعيدان أيقونة الجمال الأميركية إلى الأذهان. إيليش بدورها جسّدت خلال حضورها حفل Met Gala، بفستان مستوحى من لوك عام 1951، وتسريحة شعر ومكياج يعيدان أيقونة الجمال الأميركية إلى الأذهان.





أما ، فكرّرت هذه الإطلالة في جلسة تصوير ظهرت فيها بفستان أحمر وتسريحة ريترو ومكياج كلاسيكي، لتكون نسخة عصرية من مارلين. أما ، فكرّرت هذه الإطلالة في جلسة تصوير ظهرت فيها بفستان أحمر وتسريحة ريترو ومكياج كلاسيكي، لتكون نسخة عصرية من مارلين.





سلمى أبو ضيف أعادت الحياة إلى “سندريلا الشاشة” سعاد حسني، بفستان بولكا دوت وقبعة أنيقة ومكياج مطابق لإحدى أشهر إطلالاتها، بتوقيع خبيرة التجميل صدقي. سلمى أبو ضيف أعادت الحياة إلى “سندريلا الشاشة” سعاد حسني، بفستان بولكا دوت وقبعة أنيقة ومكياج مطابق لإحدى أشهر إطلالاتها، بتوقيع خبيرة التجميل صدقي.





هذه اللحظات الجمالية تثبت أن الأنوثة الكلاسيكية لا تبلى، بل تتجدد بروح عصرية تليق بعصرنا، وتُخلد إرث نجمات الزمن الجميل. هذه اللحظات الجمالية تثبت أن الأنوثة الكلاسيكية لا تبلى، بل تتجدد بروح عصرية تليق بعصرنا، وتُخلد إرث نجمات الزمن الجميل.

(هي)