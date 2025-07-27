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المرأة

عن ارتباطها بالفنان المشهور ويجز وإهدائه أغنية "البخت" لها... الممثلة المعروفة تكشف الحقيقة كاملة (فيديو)

Lebanon 24
27-07-2025 | 06:18
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كشفت قناة dmc عن البرومو الرسمي لحلقة الفنانة هدى المفتي في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس، والمقرر عرضها مساء اليوم الأحد.
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كما أظهر البرومو لحظة إحراج الفنانة إسعاد يونس لهدى المفتي، حين قالت لها: "نظرة عينك بتقول إنك عايشة في قصة حب"، لتقابل هدى الأمر بالصمت والذهول.


كما تكشف المفتي خلال الحلقة تفاصيل علاقتها بمطرب الراب ويجز، وتوضح حقيقة ارتباطهما، بعد انتشار أنباء عن علاقتهما، وذلك في ردها على سؤال إسعاد يونس: "هل أغنية البخت عملها ويجز لهدى المفتي؟"، لترد هدى: "هل هو قال في الأغنية هدى؟".


وعن الشائعات في حياتها قالت: "بابقى نايمة أصحى ألاقي الإشاعة"، كما تحدثت عما يقال بأنها تميل دائماً لإنهاء علاقة عاطفية، قائلة: "هما دايماً الأشخاص اللي بيسهلوا عليكي إنك تنسيهم أو متنسيهمش".


وردت هدى على سؤال عن أكثر قصة حب لم تكتمل، وحقيقة أمنيتها بان تكون أمًّا حيث قالت: "أنا جاتلي فترة كان الزرع بيموت مني في البيت فكنت بأسأل نفسي إزاي هبقى أم؟".


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