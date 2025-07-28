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المرأة

الدعوات أرسلت.. فنانة شهيرة تستعد لحفل زفافها في أيلول وسط تعزيزات أمنية مشددة (صورة)

Lebanon 24
28-07-2025 | 02:45
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بعد تسريب تفاصيل خاصة بالحدث السعيد المنتظر لهما، يستعد الثنائي النجمة سيلينا غوميز وخطيبها بيني بلانكو لإقامة حفل زفافهما في أيلول المُقبل بمدينة مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا الأميركية وسط تعزيزات أمنية مشددة. 
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وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن تسريب تاريخ الحفل ومكانه وقائمة المدعوين أثار قلق غوميز، لا سيما أن العديد من الضيوف من الشخصيات العامة والمشاهير.

وأكد مصدر مقرب أن الأمن سيكون من الأولويات القصوى، ليس فقط بسبب شهرة العروسين، بل أيضًا لحماية خصوصية ضيوفهما.

وتدرس غوميز إمكانية فرض سياسة "عدم استخدام الهواتف" خلال الحفل، في محاولة لمنع أي تسريبات إضافية وضمان تركيز الحضور على التفاعل الحقيقي بدلاً من التوثيق الرقمي.

مصدر آخر كشف أن سيلينا وبيني يشعران بالغضب من تسريب التفاصيل، لكن انشغالهما الكبير حال دون تأجيل الزفاف، ما دفعهما إلى اتخاذ قرار بزيادة التدابير الأمنية بدلًا من تغيير الموعد.

وبحسب التقارير، فإن الدعوات الرسمية أُرسلت بالفعل إلى الأصدقاء والمقرّبين، وطُلب من الضيوف إحضار حقائب للمبيت تحضيراً لاحتفال سيستمر على مدى يومين، ومن المتوقع أن يحضر الحفل عدد من النجوم، من بينهم تايلور سويفت وترافيس كيلسي، إضافة إلى فريق عمل مسلسل سيلينا الشهير "Only Murders in the Building"، ومجموعة من الفنانين المرتبطين ببيني بلانكو.

وكان الثنائي قد أعلنا خطوبتهما في كانون الأول 2024، بعد علاقة استمرت لأكثر من عام. (24)

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