Advertisement

المرأة

لأنها رفضت الزواج القسري.. العثور على "تيكتوكر" مقتولة

Lebanon 24
28-07-2025 | 07:34
A-
A+
Doc-P-1397583-638893102179714175.jpg
Doc-P-1397583-638893102179714175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في جريمة جديدة تُسلّط الضوء على تصاعد العنف ضد النساء في باكستان، عُثر على جثة مؤثرة تيك توك الباكستانية سوميرا راجبوت داخل منزلها في منطقة غوتكي بإقليم السند، وسط شبهات جنائية بعد أن رفضت عرضًا للزواج القسري.
Advertisement

وبحسب ما نقلته صحيفة مينت الهندية، فإن ابنة الضحية، البالغة من العمر 15 عامًا، زعمت أن والدتها تعرضت للتسمم باستخدام أقراص بعد رفضها إقامة حفل زفاف تم الترتيب له دون موافقتها. وتخضع شخصيتان حالياً للتحقيق والاحتجاز على خلفية القضية، فيما لم تُصدر الشرطة المحلية حتى الآن تقرير المعلومات الأولية (FIR) ولم تكشف عن تفاصيل أوفى حول المشتبه بهم.

الشرطة أكدت أنها باشرت التحقيقات لتحديد ملابسات الوفاة، بينما لا تزال الفرضية الجنائية قيد التدقيق، في ظل صمت رسمي يُثير القلق لدى منظمات حقوق الإنسان.

سوميرا، التي كانت تملك أكثر من 58 ألف متابع وأكثر من مليون إعجاب على منصة "تيك توك"، تنضم إلى قائمة متزايدة من المؤثرات الشابات اللواتي انتهت حياتهن بشكل مأسوي في باكستان، نتيجة الضغوط الاجتماعية ورفض الانصياع للأعراف القسرية.

مقتلها يأتي بعد أسابيع فقط من جريمة قتل سناء يوسف، البالغة من العمر 17 عامًا، والتي قُتلت بالرصاص في منزلها بإسلام آباد، في ما يُشتبه بأنه "جريمة شرف" بعد تصويرها حفل عيد ميلاد على النمط الغربي.
مواضيع ذات صلة
"أنا متزوجة من إنكلترا": لماذا رفضت إليزابيث الأولى الزواج طوال حياتها؟
lebanon 24
28/07/2025 16:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة في بكفيا.. العثور على امرأة مكبّلة ومقتولة داخل شقة سكنية
lebanon 24
28/07/2025 16:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإيراني: نرفض السلام القسري
lebanon 24
28/07/2025 16:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإيراني: عازمون على معاقبة المعتدي ونرفض السلام القسري وواشنطن مصدر أزمات وعدم استقرار المنطقة
lebanon 24
28/07/2025 16:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:55 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:11 | 2025-07-28
02:45 | 2025-07-28
01:47 | 2025-07-28
23:55 | 2025-07-27
23:00 | 2025-07-27
16:00 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24