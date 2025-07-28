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لإشراقة طبيعية: ماسك الليمون بمكونات من مطبخك

Lebanon 24
28-07-2025 | 23:00
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إذا كنتِ تبحثين عن طريقة طبيعية لتفتيح بشرتك وتوحيد لونها، فإن الليمون هو أحد أفضل الخيارات. بفضل غناه بفيتامين C وخصائصه المضادة للأكسدة، يساعد على تقليل البقع الداكنة وتنظيف المسام وتحفيز الكولاجين.
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أبرز فوائد ماسك الليمون:
• تفتيح التصبغات الناتجة عن الشمس.
• توحيد لون البشرة.
• تقشير لطيف للخلايا الميتة.
• تقليل اللمعان للبشرة الدهنية.
• دعم إنتاج الكولاجين الطبيعي.

وصفات فعّالة باستخدام الليمون:
1. الليمون والعسل: لترطيب وتفتيح البشرة.
ملعقة عصير ليمون + ملعقة عسل. يُترك 10 دقائق.

2. الليمون والزبادي: لتوحيد اللون وتقشير لطيف.
ملعقة زبادي + نصف ملعقة ليمون. يُترك 15 دقيقة.

3. الليمون وماء الورد: لتفتيح وتهدئة البشرة.
ملعقة من كل مكوّن. يُستخدم بقطنة ويُغسل بعد 10 دقائق.

4. الليمون والكركم: لمحاربة البقع الداكنة.
رشة كركم + ليمون + حليب. يُترك 10 دقائق.

5. الليمون والسكر: لتقشير فعّال وتفتيح فوري.
ملعقة من كل مكوّن. يُفرك برفق ويُغسل بعد 5 دقائق.

للبشرة الحساسة: استخدمي الليمون المخفف مع جل الصبار والزبادي، واتركيه لـ5–7 دقائق فقط. لا تستخدمي عصير الليمون وحده مباشرة.

نصائح قبل الاستخدام:
• جرّبي الماسك على منطقة صغيرة أولاً.
• استخدميه في المساء فقط.
• لا تكرريه أكثر من مرتين أسبوعياً.
• رطّبي بشرتك جيدًا بعده.
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