ورود حمراء.. هدية مميزة لنادين نجيم

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شاركت الممثلة صورة خلال تواجدها في ، أثارت فيها تساؤلات جمهورها حول خوضها تجربة عاطفية جديدة.في هذا السياق، شاركت نجيم متابعيها عبر الخاصية القصصية في حسابها على إنستغرام صورة ظهرت فيها باقة كبيرة من الورود الحمراء إلى جانب هدية وعلّقت عليها كاتبة بما يعني باللغة العربية: "عندما يتم تدليلك في إيبيزا ششش".وأتبعت نادين الصورة بجملتين حيث جاء في المنشور الأول : "أحِط نفسك بأشخاص يدافعون عنك بالغرف التي أنت لست موجود فيها".وشاركت منشورًا آخر جاء فيه بما معناه: "في شخص قال مرة: أنت تحب أن تهتم بالناس لأنك تعالج جزءًا فيك يحتاج لمن يهتم به.” "وأنا شعرت أن هذا الكلام حقيقي.ودفع هذا الأمر، المتابعين إلى التساؤل عمّا إذا كانت نادين تمرّ بتجربة عاطفية جديدة أو تعيش نوعًا من التصالح مع الذات، أو ربما تكون قد عادت بالفعل إلى خطيبها السابق.