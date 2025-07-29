بعد غنائها على المسرح معها.. رسالة حب من كارول سماحة الى اليسا

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كتبت الفنانة عبر حسابها في منصة X، رسالة حب للنجمة إليسا التي كانت قد دعت كارول للوقوف معها على المسرح حتى تغنيان معا في حفل أعياد يوم أمس الاثنين.وعلقت كارول: إليسا، صوتك وأغنياتك الليلة غمروني بالإحساس والحنين كنتِ بالأبيض متل عروس ببيروت: حلوة وعفوية مثل دايمًا. ودعوتك إليّ على المسرح كانت مفاجأة حلوة، وفرحت فيها من قلبي.. بتمنالك أيام حلوة متل قلبك الأبيض".وغنت النجمتان معًا أغنية "خدني معك" للمطربة الراحلة .