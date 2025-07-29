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المرأة

بعد غنائها على المسرح معها.. رسالة حب من كارول سماحة الى اليسا

Lebanon 24
29-07-2025 | 03:27
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كتبت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها في منصة X، رسالة حب للنجمة إليسا التي كانت قد دعت كارول للوقوف معها على المسرح حتى تغنيان معا في حفل أعياد بيروت يوم أمس الاثنين.
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وعلقت كارول: إليسا، صوتك وأغنياتك الليلة غمروني بالإحساس والحنين كنتِ بالأبيض متل عروس ببيروت: حلوة وعفوية مثل دايمًا. ودعوتك إليّ على المسرح كانت مفاجأة حلوة، وفرحت فيها من قلبي.. بتمنالك أيام حلوة متل قلبك الأبيض".                                       

وغنت النجمتان معًا أغنية "خدني معك" للمطربة اللبنانية الراحلة سلوى القطريب.
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