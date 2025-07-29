بعد إصابتها بالسرطان... ممثلة شهيرة خضعت لعمليّة جراحيّة عاجلة (صور)

أعلنت الممثلة التركيّة جيمري بايسال عن إصابتها بمرض سرطان الثدي.

وخضعت بايسال لجراحة عاجلة لاستئصال الورم، الذي كان موجوداً في الثدي منذ 8 سنوات، لكنه بدأ بالنمو مؤخراً.

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وأشارت الممثلة التركيّة أنّها بخير بعد العمليّة، وقالت: "نعم، لقد انتهينا من عملية جراحية أخرى لا داعي للقلق، لقد مررنا بالكثير، فلتكن هذه ذكرى جميلة هنا". (الامارات 24)