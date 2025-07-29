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المرأة

بعد إصابتها بالسرطان... ممثلة شهيرة خضعت لعمليّة جراحيّة عاجلة (صور)

Lebanon 24
29-07-2025 | 05:28
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أعلنت الممثلة التركيّة جيمري بايسال عن إصابتها بمرض سرطان الثدي.
 
 
وخضعت بايسال لجراحة عاجلة لاستئصال الورم، الذي كان موجوداً في الثدي منذ 8 سنوات، لكنه بدأ بالنمو مؤخراً.
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وأشارت الممثلة التركيّة أنّها بخير بعد العمليّة، وقالت: "نعم، لقد انتهينا من عملية جراحية أخرى لا داعي للقلق، لقد مررنا بالكثير، فلتكن هذه ذكرى جميلة هنا". (الامارات 24)
 
 
 
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