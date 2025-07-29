Advertisement

المرأة

بعدما حوّلت شقتها لمعمل لتصنيع المخدرات... صدور قرار جديد يتعلّق بمذيعة شهيرة

Lebanon 24
29-07-2025 | 07:37
A-
A+
Doc-P-1397985-638893970437045360.jpg
Doc-P-1397985-638893970437045360.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة المذيعة سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تكوين عصابة إجرامية لجلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بغرض الاتجار.
Advertisement

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. (العربية)
 
 
مواضيع ذات صلة
بلدية بيروت تُقفل معملًا غير مرخّص لتصنيع السبيرتو والأدوية في النويري
lebanon 24
29/07/2025 15:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمات وتوقيفات... الجيش يهدم معامل لتصنيع الكبتاغون
lebanon 24
29/07/2025 15:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
جثتها تحللت ووالدها تبرأ منها.. تفاصيل جديدة و"مفاجئة" تكشف ملابسات وفاة ممثلة شهيرة داخل شقتها
lebanon 24
29/07/2025 15:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة مدوية: القبض على فنانة ومذيعة شهيرة بحوزتها مواد مخدرة.. اعترفت سابقا أنها "لقيطة" (صورة)
lebanon 24
29/07/2025 15:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:28 | 2025-07-29
03:27 | 2025-07-29
01:25 | 2025-07-29
23:00 | 2025-07-28
16:00 | 2025-07-28
14:00 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24