بعدما حوّلت شقتها لمعمل لتصنيع المخدرات... صدور قرار جديد يتعلّق بمذيعة شهيرة

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أمرت بإحالة المذيعة و27 آخرين إلى ، بتهمة تكوين عصابة إجرامية لجلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بغرض الاتجار.كما وجهت العامة للمتهمين، تهم إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. (العربية)