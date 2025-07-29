قد تخضع لعمليّة جراحيّة ثانيّة... مصدر مُقرّب من أنغام يكشف آخر المستجدات عن وضعها الصحيّ

خضعت الفنانة المصريّة لعملية جراحية دقيقه لإزالة ورم في البنكرياس في .

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وتعليقاً على هذا الموضوع، طمأنت أنغام جمهورها بعدما نشرت صورة من المستشفى، بينما قالت مصادر مقربة من الفنانة المصريّة، أنّ "حالة الأخيرة مستقرّة، ولكن من المحتمل أنّ تخضع لعمليّة ثانيّة لإزالة البنكرياس إذا استدعى الأمر". (ارم نيوز)